مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد، رويترز)

اتفقت مصر وقطر أمس على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وذلك بموجب التزامات بيان العُلا الصادر عن القمة الخليجية الـ 41. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما».

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين مسؤولين مصريين وقطريين لاستئناف العلاقات بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية، حيث من المقرر أن تستأنف قطر عددا من المشاريع الاقتصادية في مصر، خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا محل الخلاف.

وقبل أيام، أعلنت مصر عن رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية والسماح بعبورها الأجواء المصرية، بعد توقف دام 3 سنوات، حيث أكدت وزارة الطيران المدني أن رفع الحظر الجوي، يسمح باستئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين القاهرة والدوحة. كما أعلنت الخطوط القطرية استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، بدءاً من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير، بواقع رحلتين أسبوعياً.

من جهتها، نسبت وكالة «رويترز» إلى مصدرين من المخابرات المصرية قولها إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية. وأضافا أنه تعهد كذلك بتغير في توجه قناة تلفزيون الجزيرة القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة. وقال المصدران إن المسؤولين اتفقوا أيضاً على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان.