بلينكن لا يستبعد فرض عقوبات على تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

وصف أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أمس، تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بأنها «شريك استراتيجي مزعوم»، وأشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات عليها لشراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في 14 ديسمبر الماضي، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وقال بلينكن، خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ لمناقشة ترشيحه: «فكرة أن يكون ما يسمى بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا غير مقبولة».

وأضاف خلال الجلسة: «أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لمعرفة تأثير العقوبات الحالية، ثم تحديد ما إذا كان هناك إجراءات أخرى يتعين القيام بها».

واستهدفت العقوبات التي أُعلنت في ديسمبر، رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين.