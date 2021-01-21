اعتقال ثلاثة إرهابيين من داعش في كركوك

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

اعتقلت الاستخبارات العراقية أمس، ثلاثة من الإرهابيين البارزين في تنظيم داعش بعملية استخباراتية في كركوك شمالي بغداد. وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان أن الإرهابيين من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش. وأضافت أن الإرهابي الأول المكنى طارق تسلّم منصب ما يسمى عنصر استخبارات ومن ثم أحد عناصر ديوان الحسبة، فيما عمل الإرهابي الثاني المكنى سعد بما يسمى ديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط وأوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض آنذاك واعترف باشتراكه بثلاث غزوات داعشية عام 2014 ضد القوات الأمنية، وأضافت أن الإرهابي الثالث عمل بما يسمى الشرطة واعترف باشتراكه بنصب السيطرات الإجرامية ضمن ناحية «الزاب». وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.