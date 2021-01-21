المرشح لقيادة «البنتاجون»: إيران تهديد لحلفائنا وقواتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

أكد الجنرال المتقاعد لويد أوستن مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الدفاع «البنتاجون»، أن إيران تمثل تهديداً للحلفاء الأميركيين في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة هناك.

وقال أوستن، خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه: «ما تزال إيران عنصراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة، وتمثل تهديداً لشركائنا في المنطقة، وللقوات التي ننشرها في المنطقة».

وأضاف: «إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك».

وفي هذه الأثناء، تعهد أوستن بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي، بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى الكونغرس «الكابيتول»، من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقال أوستن، وهو أول أميركي من أصل أفريقي يتولى قيادة «البنتاجون»: «إن الأنشطة التي شهدناها مؤخراً في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق برأيي». وأضاف، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «سأفعل كل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين»، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الحرس الوطني أقصى 12 عنصراً من المهمّة الأمنية المكلّفة بتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد أوستن، الجنرال السابق في سلاح البر، الذي يفترض أن يقر مجلس الشيوخ تعيينه أن «مهمة وزارة الدفاع هي حماية أميركا من أعدائنا، لكن لا يمكننا تنفيذها إذا كان بعض هؤلاء الأعداء يختبئون في صفوفنا».

ورداً على سؤال عن التهديد الرئيس، الذي تواجهه واشنطن، ذكر أوستن جائحة كورونا قبل الصين.

لكنه اعتبر أن «الصين هي المشكلة الأكثر تعقيداً». وشدد على أن أميركا تريد ردع بكين عسكرياً، ولكنها تريد التعاون مع الصين اقتصادياً.

ولم يكشف أوستن خططه لقيادة الجيش الأميركي، لكن في ردود خطية قدمها إلى المسؤولين المنتخبين، قال: «إنه ينوي مراجعة قرارات الانسحاب من ألمانيا والصومال التي أرادها دونالد ترامب».

لكنه عبر عن تأييده الانسحاب من أفغانستان.