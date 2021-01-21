محمد الفلاح - سيرا على الأقدام.. جو بايدن وهاريس يصلان البيت الأبيض

الخميس 21 يناير 2021

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، مساء الأربعاء، إلى مبنى البيت الأبيض، سيرا على الأقدام.



وأظهرت صورا بثتها وسائل الإعلام الأمريكية بايدن وزوجته يسيران على الأقدام متجهين إلى البيت الأبيض.

ولدى صوله إلى المبنى برفقة مساعديه والحراسة الشخصية قام بايدن بتحية أنصاره ومن رافقوه إلى المكتب البيضاوي.

وكان في استقباله أفراد من الجيش وفرقة الموسيقى العسكرية، وبرفقته السيدة الأولى جيل بايدن.

وعزفت الموسيقى العسكرية أغاني وطنية خلال تجول الزوجين في المبنى.

كما وصلت كامالا هاريس، إلي البيت البيض برفقة عائلتها، وزوجها.

وظهرت هاريس ممسكة بيد طفلة وتسير على أقدامها متجهة إلى مبني البيت الأبيض.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عددا من قرارات التعيينات في الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستوري.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن، عين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، كما تم تعيين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل.

وأصدر بايدن، قرارا أيضا بتعيين أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع، وديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وشملت التعيينات التي قام بها الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه، ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ولورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

وسبق ذلك أن زار الرئيس الأمريكي، ونائبته كامالا هاريس، مقبرة أرلينجتون العسكرية قرب واشنطن، الأربعاء.

ورافقه، في هذه المحطة الأخيرة قبل توجهه إلى البيت الأبيض، 3 من أسلافه، هم الديموقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن.

ووقف الرئيس الأمريكي ونائبته عند ضريح الجندي المجهول، حيث وضعا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في المقبرة.