"الناتو وروسيا وكندا والأمم المتحدة".. العالم يوجه رسائل لـ"بايدن" بعد التنصيب

الشارقة - اميمة ياسر - أدى جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ووجه زعماء العالم والمؤسسات الدولية رسائل إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا، حيث هنأ رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو ، جو بايدن ، مؤكدا أنه سيتعاون معه لمكافحة فيروس كورونا والتغيّر المناخي، فيما دعت روسيا الرئيس الأمريكي الجديد للعودة للحوار بشأن معاهدة انتشار الأسلحة.

كما هنأ رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عبر حسابه بموقع تويتر، الرئيس الأمريكي جو بايدن و نائبته كامالا هاريس عقب حلف اليمين الدستورية منذ قليل، والذى غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال جونسون، عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك لجو بايدن على أداء اليمين كرئيس للولايات المتحدة و كامالا هاريس فى حفل تنصيبها التاريخى، وتعد قيادة أمريكا أمرًا حيويًا فى القضايا التى تهمنا جميعًا، من تغير المناخ إلى كورونا، وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن".

وأعرب حلف الناتو عن تطلعه للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد لحماية قيم النظام الدولي، وقال حلف الناتو: ندعو الرئيس بايدن للمشاركة في القمة الأطلسية هذا العام.



فيما قال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثي، إنه يجب أن نبدأ الآن في العمل لحل التحديات التي تواجه بلدنا، بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة: نتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن قضايا اللاجئين، وأعرب البرلمان الأوروبي عن تطلعه لعلاقة قوية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد.

بدوره قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان: آمل أن يعمل جو بايدن لمجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الفرد، وأضاف بابا الفاتيكان: آمل أن يعمل جو بايدن لمجتمع تسوده العدالة والحرية واحترام الحقوق. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد وجاء القسم بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن خلال كلمته بحفل التنصيب، إن "علينا محاربة الفكر الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف، وتاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، ولكن مستقبل أمريكا يتطلب ما هو أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة".

وأضاف فى خطاب التنصيب: "علينا مواجهة الإرهاب المحلى.. ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم.. الخلافات يجب أن لا تقود إلى حرب شاملة".