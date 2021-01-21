شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.. أبرزهم الخارجية والرى والقوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع المقبل بعقد الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد الأول يوم الأحد الموافق 24 يناير للاستماع إلى بيانى وزيرى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستمع المجلس فى جلسته العامة يوم الاثنين الموافق 25 يناير إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى جلساته الرقابية التى استهل بها اعمال دور الانعقاد الأول، بجلسة قوية للاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع المقبل يوم الأربعاء بالإستماع إلى بيان الدكتورة وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.