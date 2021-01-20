“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “يواصل” تحضيراته لمباراة رواندا

جدة - عبدالحي حسين - يواصل المنتخب المحلي استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب الرواندي، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تُجرى أطوارها بالكاميرون إلى غاية 7 فبراير المقبل.

وتحتل المنتخب الوطني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متبوعا بمنتخبي روندا وأوغندا بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب الطوغو الرتبة الرابعة بصفر نقطة.

وركز الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانب التقني والتكتيكي.

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الرواندي، سيحتضنها ملعب التوحيد بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.