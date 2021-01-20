الصين تسجل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الصينية، الأربعاء، تسجيل أول حالتي إصابة في بكين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر عدوى.



وتم اكتشاف السلاسة الجديدة لفيروس كورونا لأول مرة في بريطانيا .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن الوزارة، أن الإصابتين تم تسجيلهما في حي داشينج جنوبي بكين، حيث يقع مطار المدينة الدولي، ومن المحتمل أنهما واردتان من الخارج.

وأشارت الفحوص الجينية إلى أن الحالتين تحملان السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا والتى تنتشر بشكل أسرع لأنها أكثر عدوى.

وتسبب هذا الاكتشاف في قلق سلطات بكين، حيث تواجه المدينة على أعتابها أكبر تفشي لفيروس كورونا منذ 8 أشهر.

وتم تسجيل نحو ألف إصابة في مقاطعة هبي منذ بداية يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى فرض حظر تجوال على نحو 20 مليون شخص في شيجياتشوانج وشينجتاي ولانجفانج، المتاخمة لحي داشينج.

كما تم تسجيل حالات إصابة بكورونا في مقاطعتي جيلين وهيلونج جيانج في شمال شرقى الصين، رغم أن أعداد الإصابات لا تزال بشكل عام أقل بكثير من تلك الموجودة في البلدان الأخرى.

وعبر فرض إجراءات صارمة، نجحت الصين بشكل عام في احتواء الفيروس بحلول منتصف عام 2020 وإعادة تشغيل اقتصادها.

وانتشر وباء كورونا لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين في نهاية عام 2019 وانتشر في جميع أنحاء العالم.