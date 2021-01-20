توقيع مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واتحاد وكالات"يونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، مذكرة تعاون مشترك في إطار تعاون التحالف المشترك مع المنظمات والاتحادات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.



ووقع مذكرة التعاون الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد المغيدي ، ومساعد المدير العام للاتحاد محمد بن عبدربه اليامي.

وأوضح اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واتحاد وكالات الأنباء لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجلات إعلامية عدة.

الجدير ذكره، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.