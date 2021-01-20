إرشادات الدفاع المدني لمواجهة حالة الطقس التي ستتعرض لها البلاد

وتأتي هذه التوجيهات بعد تلقي اشعارات من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة وتساقط للامطار والثلوج في عدد من المناطق.

ودعا مدير الدفاع المدني المواطنين كافة الى الالتزام بوصايا وارشادات السلامة بغية التقليل من اثار الحالة الجوية التي ستأثر على جميع انحاء البلاد وحسب الآتي...



-الإلتزام بعدم تحميل الطاقة الكهربائية باحمال أكثر من الحد المقرر واستخدام المدافئ النفطية بدلا من الكهربائية.-الانتباه إلى المدافئ النفطية ومراقبة الأطفال وضرورة اطفاءها عند النوم وابعادها عن الستائر والاثاث وعدم تسخين الطعام او الماء عليها.

-التأكد من نظام تصريف المياه في المنازل خشية حصول طوفان ولعدم ارباك العائلة واضطرار خروجها خارج المنزل.



-الحذر الشديد عند القيادة في الطرق الخارجية ومراعاة كافة اجراءات السلامة الخاصة بالسيارات.



-تقليل الحركة والبقاء في المنازل قدر المستطاع خصوصا في المناطق إلتي ستشهد تساقط للثلوج

-متابعة النشرات الجوية باستمرار وإرتداء الملابس المناسبة عند الخروج من المنازل تجنبا للاصابة بنزلات البرد.

-ضرورة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الخطوط والشبكات للتبلبغ عن أي حالة طارئة