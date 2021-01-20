تغيير مفاجيء بمهام السفير الأمريكي بإسرائيل.. والسفارة توضح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب تغيير مفاجيء في مهام السفير الأمريكي في إسرائيل استفسارات، لكن عادت السفارة وصححت الموقف مرة أخرى.

فمع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن تغير تعريف حساب السفير الأمريكي من "السفير الأمريكي في إسرائيل"إالى "السفير الأمريكي في إسرائيل، الضفة الغربية وغزة".



وبعد عدة ساعات من التغيير المفاجيء أعادت السفارة الأمريكية تعديل مهمة السفير لتصبح "سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل".



وقالت السفارة الأمريكية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم تعديل لقب السفير على موقع "تويتر "ليصبح "سفير أمريكا لدى إسرائيل"، مؤكدة أن "التعديل السابق غير مقصود ولا يعكس تغيّر في السياسة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نقلت سفارتها من تل أبيب الى القدس في منتصف العام 2018.

وبعد أقل من عام على هذا القرار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء القنصلية الأمريكية العامة بالقدس ودمجها في السفارة الأمريكية بوصفها" وحدة الشؤون الفلسطينية بالسفارة".

ورفضت السلطة الفلسطينية التعامل مع الوحدة الجديدة معتبرة إن الإدارة الأمريكية

وكانت القنصلية الأمريكية العامة عملت على مدى عقود كبعثة دبلوماسية مستقلة مهمتها الاتصال السياسي مع الفلسطينيين.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، أعلنت نائب الرئيس كاميلا هاريس عن قرار بايدن إعادة فتح القنصلية العامة في القدس لتتولى مهمة الاتصال مع الفلسطينيين.

وقال مسؤول فلسطيني كبير ل"الخليج 365": "فهمنا من فريق الرئيس بايدن إنه سيجري تعيين قنصل عام في القدس تكون مهمته مستقلة للاتصال معنا كفلسطينيين".

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أنهى اليوم الأربعاء مهامه كسفير حيث أصبح نائبه قائما بالأعمال لحين تعيين سفير جديد.

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