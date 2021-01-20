حيادية القاهرة.. 3 اجتماعات مع السفارة الليبية لحل الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد القائم بالأعمال الليبي في القاهرة الاجتماع الثالث مع قيادات وزارة الخارجية المصرية لبحث الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.

والأربعاء، عقد القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة طارق مصباح الحويج، اجتماعا مع السفير نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارحية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، بحضور عدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية.



وأكدت السفارة الليبية في القاهرة أن الاجتماعات المكتفة تتواصل للدفع بالعلاقات الليبية المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها، وبحث الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.

وشدد مساعد وزير الخارجية المصري السفير نبيل الحبشي بحسب البيان الليبي، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدى ترابطهم وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

يأتي ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي، ويعد هذا الاجتماع هو الثالث الذى تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.

حيادية القاهرة

وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية، ووقف كافة صور العنف والاقتتال الداخلي، ,نزيف الدم الليبي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

وتسعى مصر لدعم جهود التسوية للأزمة الليبية، حيث رعت العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد المؤسسات الليبية ومساعدتها في الاضطلاع بدورها في المرحلة القادمة.

واستضافت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، عدة جولات جمعت أقطابا ليبية من كافة أنحاء البلاد، في تأكيد من القاهرة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك للوصول إلى حل يرضي جميع الليبيين.



ونجحت القاهرة في التوصل لعدد من التوافقات بين الفرقاء الليبيين، أهمها توافقات الغردقة بين لجنة (5+5)، والتي على إثرها تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والحوار الدستوري الليبي الذي توصل الأربعاء 20 يناير 2021 إلى اتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات بالاستفتاء على المسودة التي أعدتها لجنة صياغة الدستور مع إجراء بعض التعديلات.