أول خطاب لـ"بايدن" بعد تنصيبه رئيساً لأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إن اليوم يومًا للأمل وتعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية تدعو إلى توحيد الصف وليس الانقسام.

وقال بايدن في خطاب بعنوان "أمريكا موحدة" إن هذا يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، وأن صوت الشعب الأمريكي سمع واحترم.



وأضاف بايدن: "نحن نقف، بعد أيام قليلة من اعتقاد مثيري الشغب أن بمقدورهم استخدام العنف لإسكات إرادة الشعب لوقف عمل ديمقراطيتنا، ولطردنا من هذه الأرض المقدسة، لم يحدث ولن يحدث أبدا، لا اليوم ولا غدا أبدا أبدا".

وأدى جو بايدن، اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

مراسم تنصيب بايدن.. عرض عسكري أمام الكابيتول

وأدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وبدأت، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة الأمريكية.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".