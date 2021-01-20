بايدن وهاريس بمقبرة أرلينجتون.. إكليل للزهور و21 طلقة مدفعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، مقبرة أرلينجتون العسكرية قرب واشنطن، الأربعاء.

ورافقه، في هذه المحطة الأخيرة قبل توجهه إلى البيت الأبيض، 3 من أسلافه، هم الديموقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن.

ووقف الرئيس الأمريكي ونائبته عند ضريح الجندي المجهول، حيث وضعا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في المقبرة.





وأطلقت المدفعية في مقبرة أرلينجتون الوطنية 21 طلقة تحية لأرواح الجنود الأمريكيين.

وأدى جو بايدن، اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.





وأدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وغادر ترامب، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

