جو بايدن يستعرض حرس الشرف أمام مبنى الكابيتول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عرض عسكري لقوات حرس الشرف أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.



وحضر عرض الكابيتول زوجته جيل بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها.

وفور انتهاء القوات من الاستعراض العسكري غادر بايدن ونائبته يغادران الكابيتول بعد أدائهما اليمين الدستورية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بايدن وهاريس غادرا مبنى الكابيتول في طريقهما إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وخلال حفل التنصيب وبعد أداء اليمين الدستورية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عقب أداء اليمين الدستورية، إن هذا يوم أمريكا والديمقراطية والتاريخ والأمل، وتابع، اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية.

وأضاف في خطاب تنصيبه "في هذه الساعة أصدقائي، الديمقراطية سادت.. اليوم نحتفل بالنصر، ليس نصر مرشح وإنما انتصار قضية. قضية الديمقراطية".

ودعا الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى "الوحدة" محذرا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة.

وطالب بايدن، بضرورة العمل بصفة أمة واحدة والنظر إلى الأمام بتفاؤل وعمل دؤوب، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق وحدة مثالية للشعب الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، "أمامنا الكثير لنشيده والكثير لنجنيه.. فيروس كورونا قضى على أرواح آلاف الأمريكيين أكثر مما فقدنا من أرواح خلال الحرب العالمية الثانية"؛ كما طالب بايدن، بالوقوف حظة صمت حدادًا على ضحايا فيروس كورونا.

وأكد بايدن، على ضرورة محاربة الإرهاب العالمي، وتابع قائلًا: "مستقبل أمريكا يحتاج إلى أكثر من الكلام".