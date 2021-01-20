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البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يعين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عددا من قرارات التعيينات في الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستوري.

 

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن، عين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، كما تم تعيين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل.

 

وأصدر بايدن، قرارا أيضا بتعيين أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع، وديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.

 

وشملت التعيينات التي قام بها الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه، ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ولورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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