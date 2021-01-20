دولة الإمارات تواصل تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 95,783 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأربعاء، 2,161,150 جرعة.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

ويتكون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية من جُرعتين، تُعطى الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للشخص، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى.