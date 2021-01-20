دولة الإمارات تطلق منصة لمستجدات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، منصة رسمية لمستجدات فيروس كورونا.



وذكر المجلس الأعلى للأمن القومي في الإمارات أن المنصة تعمل على رصد الحالات على مدار الساعة، وهي خير دليل للأخبار الموثوقة.

وتربعت الإمارات على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ودائرة الصحة-أبوظبي، أعلنت، الأربعاء، تعاونهما في حملة التطعيم الوطنية لـ"كوفيد-19".

يأتي ذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تطعيم أكثر من نصف سكان دولة الإمارات المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لتعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتعزيز مناعته وحصانته للمضي نحو التعافي.

وستقوم دائرة الصحة بتوفير مراكز خارج إمارة أبوظبي لتقديم اللقاح بما فيها مراكز خدمات الفحص من المركبة التي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ليصبح لقاح "كوفيد-19" متوفرا مجاناً في أكثر من 218 منشأة صحية ومجلس الأحياء ومركزاً في جميع مناطق الدولة، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار "كوفيد-19" والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف: "بتعاوننا مع دائرة الصحة- أبوظبي وتوحيد الجهود في حملة التطعيم، سنسرّع تقدمنا نحو هدفنا بتحصين وتطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية مارس، وبتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، فإن التطعيم خيارنا جميعاً لننتصر ونحقق التعافي في أقرب وقت".

ويؤكد الإقبال الكبير من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، الثقة المجتمعية بجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات وكفاءة النظام الصحي بدولة الإمارات في حماية صحة وسلامة المجتمع وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.