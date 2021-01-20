شكرا لقرائتكم خبر عن كم يوما انتظر بايدن حتى يصبح رئيسا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حملته الانتخابية الأولى في السباق نحو البيت الأبيض في التاسع من يونيو عام 1987 أي قبل 12279 يومًا، لكنه اليوم (الأربعاء) العشرين من يناير أصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة. وأدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 أمام أصغر حشد في تاريخ الرئاسة الحديث.

ومنذ أول حملة لبايدن وحتى اليوم قضى 36 عامًا كسيناتور، وقاد حملتين رئاسيتين أخريين، وثماني سنوات كنائب لباراك أوباما. وكما قال بايدن لرئيسه في عام 2010، اليوم «صفقة كبيرة».

وبعد كل الاحتفالات الافتراضية وعد بايدن بالعمل مباشرة، وتوقيع أوامر تنفيذية واتخاذ إجراءات أخرى لا تتطلب موافقة الكونغرس للوفاء بمجموعة من وعود الحملة.

وفي مكالمة مع الفريق الانتقالي لبايدن الليلة الماضية، وضع كبار مساعدوه خطط اليوم الأول حيث سيوقع بايدن 15 أمرًا تنفيذيًا تتناول الوباء، الإغاثة الاقتصادية، الهجرة، تغير المناخ، والعدالة العرقية وغيرها. وكما قالت لورا بارون لوبيز وأليس ميراندا أولشتاين في مقالهما هذا الصباح، «يمثل اليوم بداية الجهود الموسعة للإدارة الجديدة للتراجع عن السنوات الأربع الماضية لعهد دونالد ترمب».