مقاتلات التحالف تدمر دبابة ومخزن صواريخ للحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية دبابة ومخزن صواريخ حرارية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بمعسكر في منطقة العطف بمديرية القريشية بالبيضاء وسط اليمن.

وأكد مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرا تدريبا بمحافظة البيضاء بـ 4 غارات، أدت إلى تدمير دبابة ومخزن للصواريخ الحرارية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أفراد الجيش أوقعوا مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين محكم جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، وأسفر الكمين عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، عقب معارك عنيفة مع الحوثيين، وأكد قائد الجبهة المشتركة العميد صالح الروساء أن قوات الجيش الوطني سيطرت على أول مناطق مديرية الحزم، وفرضت حصارا على منطقة المرازيق شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وأن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة خلال المرحلة الماضية، وفي جبهة الحديدة أفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولات تسلل مليشيات الحوثي باتجاه المواقع المشتركة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى، اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية 11 من المدنيين بينهم نساء، في عزلة الحيمة، شمالي تعز، وقال مركز تعز الحقوقي، «إن ميليشيات الحوثي اختطفت 3 نساء و8 مدنيين آخرين من سكان قرية المنقاعة بعزلة الحيمة».

وأوضح المركز أن جريمة الاختطاف التي قام بها الحوثيون جاءت بعد مداهمة القرية بعدة أطقم مصفحة، واقتحام المنازل باستخدام القوة المفرطة، وأكد المركز ارتفاع عدد المختطفين لدى ميليشيات الحوثي، منذ بداية هجومهم على الحيمة إلى 207 مختطفين بينهم نساء وأطفال.

في غضون ذلك قالت الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل، «إن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 15 منزلا في منطقة الحيمة شمال شرق محافظة تعز»، وأكدت أن الميليشيات لم تكتف بتدمير نحو 10 منازل جزئيا وكليا في قصف صاروخي ومدفعي استهدف سكان الحيمة السفلى والعليا بتعز، وأنها تلقت عشرات البلاغات تفيد بقيام عناصر حوثية ترتدي ملابس عسكرية ومدنية، بتفجير أكثر من 15 منزل جزئيا وكليا في منطقة الحيمة، إضافة إلى إحراق ثلاثة منازل والقيام بتفجيرهما.

وأشارت إلى أن الميليشيات مارست منهجية إجرامية متعمدة بإحراق وتدمير عشرات المنازل في الحيمة، واستهدفت وفخخت المنازل وأسقطت بعضها على ساكنيها.

ولفتت إلى أن محافظة تعز أكثر المحافظات تضررا في تفجير المنازل، موضحة أن ميليشيات الحوثي فجرت 151 منزلا ودمرت نحو 200 منزلا في المحافظة منذ اجتياحها وحتى تاريخ يونيو 2020م. ودعت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة جرائم الحوثيين والضغط عليهم لوقف انتهاكاتهم.

مشاهدات يمنية: