5600 بطانية وحقيبة شتوية سعودية للاجئين في الأردن

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ووزع المركز أمس 30 طنا و500 كجم من التمور للمحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي ورتانبدا وداجر ومنطقة رجو بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 22.800 فردا، كما سلم 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين اليمنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 5600 حقيبة شتوية للأسر اللاجئة والأكثر احتياجا في الأردن، شملت 1.868 حقيبة شتوية و3.736 بطانية، استفاد منها 2,068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.ووزع المركز أمس 30 طنا و500 كجم من التمور للمحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي ورتانبدا وداجر ومنطقة رجو بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 22.800 فردا، كما سلم 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين اليمنية.

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