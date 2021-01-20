الاستخبارات العراقية تقبض على 3 إرهابيين بارزين

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وذكرت في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع )، أن «الإرهابيين من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».وأضافت أن «الإرهابي الأول المكنى طارق تسلم منصب ما يسمى عنصر استخبارات ومن ثم أحد عناصر ديوان الحسبة، فيما عمل الإرهابي الثاني المكنى سعد بما يسمى ديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط وأوكار داعش الموجودة في ناحية الرياض آنذاك، واعترف باشتراكه بثلاث غزوات داعشية عام 2014 ضد القوات الأمنية».
وبينت أن «الإرهابي الثالث عمل بما يسمى الشرطة الإسلامية واعترف باشتراكه بنصب السيطرات الإجرامية ضمن ناحية الزاب».
وأشارت إلى أنه «تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية».
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