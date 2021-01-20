شكرا لقرائتكم خبر 15 فلسطينيا أصيبوا بكورونا في سجن إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس أن 15 أسيرا فلسطينيا في سجن ريمون الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات في السجن نفسه منذ 11 يناير الحالي، فيما أصيب 265 أسيرا بالوباء منذ انتشار الفيروس.

وقال نادي الأسير في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من الأقسام كافة في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة، لافتا إلى أن إدارة السجن أبلغت الأسرى، بإلغاء إعطاء اللقاح، والذي كان من المقرر اليوم.

وأكد أن المماطلة والاستهتار في أخذ العينات من الأسرى، وكذلك الإعلان عن نتائجها، ساهمت بشكل أساس في استمرار انتشار عدوى الفيروس وانتقاله إلى أقسام جديدة في السجن.

ولفت إلى أن «إدارة سجون الاحتلال تسعى إلى تحويل الوباء وبشكل ممنهج إلى أداة قمع وتنكيل»، مشيرا إلى أن الخطورة في سجن «ريمون» تكمن بأن عددا من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة يقبعون فيه، غالبيتهم من ذوي الأحكام العالية.

ودعا نادي الأسير منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل جديا وعاجلا من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في سجون إسرائيل، في ظل التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات.

من جهتها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية أمس الحكومة الإسرائيلية بأنها تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ردا على إعلان إسرائيل إصدار عطاءات لبناء 2572 وحدة سكنية في الضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة القدس.