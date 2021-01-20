اجتماع خليجي لتطوير البوابة البيئية

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وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات على تطبيقات البوابة البيئية الخليجية الأربعة (جودة الهواء، الخرائط، إنجازات الدول الأعضاء في المجال البيئي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الخاص بمشروع المرحلة الثانية لتطوير البوابة البيئية الخليجية للدول التي تستضيفها وتشرف عليها الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الجهات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات على تطبيقات البوابة البيئية الخليجية الأربعة (جودة الهواء، الخرائط، إنجازات الدول الأعضاء في المجال البيئي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون).

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