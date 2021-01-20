مصر وقطر تستأنفان العلاقات

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وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا في السعودية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبادلت مصر وقطر أمس مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا في السعودية.

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