شكرا لقرائتكم خلف دمارا هائلا.. انفجار ضخم يهز وسط العاصمة الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت خدمات طوارئ مدريد إن فرق انقاذ ومكافحة حرائق وشرطة هرعت الى وسط المدينة عقب سماع دوي انفجار هائل، بحسب وصف شهود.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تندلع من مبنى وركاما متناثرا في شارع بوسط مدريد، وفق هيئة البث الاسبانية تي في اي، التي أضافت أن انفجارا وقع في مبنى قريب من دار مسنين، وتسبب بانهيار ثلاث طبقات منه.

وقالت ليري ريباراز ( 24 عاما)، المقيمة قرب معلم بويرتو دي توليدو، إنها سمعت دويا هائلا.

وأضافت "لم نعلم مصدر الدوي. واعتقدنا انه من مدرسة. صعدنا لأعلى الى سطح المبنى وتمكنا من رؤية هيكل مبنى والكثير من الدخان الرمادي".

وكات قناة لا سيكستا التلفزيونية ذكرت اليوم الأربعاء أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

وهرعت طوارئ مدريد الى وسط المدينة بعد سماع دوي الانفجار، ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.