شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا في عنق الزجاجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد فراج أبو النور *

سباق محموم مع الزمن، وتطورات غير مألوفة يشهدها المسار السياسي في التسوية الليبية، بقيادة المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة (بالنيابة) ستيفاني ويليامز؛ للتوصل إلى تشكيل سلطة انتقالية في ليبيا بصورة عاجلة، وخلال أيام قليلة وتحديداً قبل أن تنتهي مهمة ويليامز، ويتسلم المبعوث الأممي الجديد مهمته في الأول من فبراير/شباط القادم؛ إذ تبدو ليبيا وكأنها دخلت عنق الزجاجة.

خطوات متسارعة محمومة وضغوط أمريكية وغربية (وإخوانية ليبية) في الكواليس وعلى الملأ.. وتصويت على الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي – بصورة سرية، وتحت إشراف أجنبي، في قضية تخص مستقبل وطن وشعب، وبعد شهور من الفشل في الاتفاق عبر اجتماعات مباشرة، وبعد اتهامات بالرشوة؛ لشراء الأصوات، لم يتم التحقيق فيها.

وعشية التصويت صدر بيان من السفارة الأمريكية في ليبيا يشيد بحرارة بويليامز و«يثني على قيادتها الاستثنائية» ويطالب بإتاحة الفرصة لها؛ لإنجاز مهمتها التي بدأتها في تشكيل سلطة انتقالية تقوم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في (12 ديسمبر 2021).

ورسالة من (50 عضواً) من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (ال75) للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يطالبونه فيها بتأجيل تسلم المبعوث الأممي الجديد يان كوفيتش لمهمته لمدة أسبوعين، ريثما تنتهي ويليامز من مهمتها في تشكيل السلطة الانتقالية الليبية.

ثم – تصريح – يحمل طابع الإنذار – من محمد صوان، رئيس «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية «للإخوان المسلمين» في ليبيا يطالب فيه بتأجيل زمن «إنهاء المرحلة الأخيرة لمسار الحوار، وتتويج جهودها الناجمة» محذراً من أن استلام كوفيتش لمهمته فوراً «قد ينسف مسار التسوية برمته، ويعود بنا إلى نقطة الصفر»،

وبالفعل.. قررت الأمم المتحدة تأجيل استلام (كوفيتش) لمهمته إلى الأول من فبراير/شباط، بينما تواصل ويليامز جهودها المحمومة التي بدأتها يوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني لتشكيل السلطة الانتقالية بالتصويت السري عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنجازها قبل بداية فبراير/شباط.

وراء الأكمة ما وراءها

نلاحظ قبل ذلك أن ويليامز هي التي قامت - منفردة – بتشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعطت فيها لحكومة «الوفاق» بتياراتها المختلفة عدداً أكبر من المستحق، بما في ذلك ضم عدد من قيادات «الإخوان»؛ بل ومن زعماء الميليشيات الإرهابية.

وبعد فشل محادثات تونس قامت ويليامز – منفردة أيضاً – بتشكيل «اللجنة الاستشارية» من (18) عضواً بينهم (11) من الغرب – سبعة منهم من قيادات «الإخوان»، وستة من (الشرق)، وواحد فقط من الجنوب، وهي اللجنة التي تقوم بقيادة عمل (الحوار) تحت إشراف ويليامز، والتي قررت إجراء التصويت بالهاتف، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على طريقة الاختيار، ثم على التحديد النهائي لأعضاء هيئات السلطة التنفيذية الانتقالية، بمن فيها أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والمناصب السيادية بنفس الطريقة.

ومن كل ما ذكرناه يتضح التحيز في تشكيل كل من (ملتقي الحوار السياسي) و(اللجنة الاستشارية) ثم اختيار طريقة في التصويت، وفرز الأصوات لا يمكن الثقة بنزاهتها.

ويؤدي بنا هذا كله إلى القول إن هناك إصراراً أمريكياً وغربياً على فرض (تركيبة) معينة للسلطة الجديدة (تسوية) سياسية غير مستندة إلى الواقع السياسي والاجتماعي والعسكري في البلاد ولمصلحة تغليب اتجاهات بعينها تتوافق مع المصالح الغربية والأمريكية خاصة.

ومن ناحية أخرى، فإن تشكيل هذه السلطة الانتقالية يراد له أن يأتي سابقاً على تحديد صلاحياتها الدستورية، التي بدأت مناقشتها في اجتماع للجنة دستورية تمثل – مناصفة – كلاً من البرلمان الوطني والمجلس الرئاسي (الوفاق) بدأت أعمالها في مصر (الغردقة).. ويعترض أن تتقدم اتفاقها (لمجلس الحوار) خلال (40 يوماً)؛ أي بعد أن تكون هيئات السلطة قد تشكلت فعلاً. الأمر الذي يعني وضع العربة أمام الحصان، ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن ما تبطنه ويليامز بسرعة محمومة وبصورة غير متقنة؛ سيضعنا مجدداً أمام طبعة أخرى من اتفاق الصخيرات.

مخاطر تجدد القتال

الأمر الأخطر هو أن «اتفاق جنيف» – وعلى الرغم من مساوئه، وفي مقدمتها عدم المساس بالغزو التركي وقواعده العسكرية واتفاقاته غير الشرعية مع حكومة «الوفاق» – لم يتم تنفيذ عدد من أهم بنوده، على الرغم من مرور المهلة التي كان ينبغي تنفيذها خلالها (3 أشهر).. فالاتفاق الذي تم توقيعه في (23 أكتوبر 2020) ينص على حل الميليشيات الإرهابية والجهوية والقبلية، وترحيل المرتزقة الأجانب، بينما تواصل الميليشيات التركية وجودها غرب البلاد (20 ألف مقاتل).. بل وبدأت تركيا في الفترة الأخيرة بجلب مرتزقة من ذوي التدريب الخاص والخبرات النوعية، الأمر الذي يشير إلى النية في استئناف القتال «لتحرير» كل ليبيا، كما سبق أن قال أردوغان، مع ملاحظة أن برامج التدريب العسكري لقوات «الوفاق» تتوسع، وأن الأسلحة المتقدمة تتدفق على القواعد التركية في ليبيا.

أما بخصوص حل الميليشيات، فلم يحدث أي تقدم؛ بل على العكس تواصل حكومة «الوفاق» إسناد مهام قيادية في قواتها العسكرية والأمنية لزعماء الميليشيات الإرهابية.. والمثال الأخير في هذا الصدد هو تشكيل جهاز أمني كبير موازٍ لصلاحيات وزارة الداخلية بقرار من السراج (في محاولة لإضعاف الباشا آغا) وتعيين المدعو عبد الغني الككلي المعروف باسم (غنيوة) قائداً بدرجة مستشار للأمن القومي.

أما الحديث عن الحشود باتجاه خط (سرت - الجفرة) والإعداد للهجوم عليه، واجتياح (الشرق) فلا يتوقف في تصريحات زعماء «الوفاق» وحلفائهم.. وتحفل به وسائل الإعلام باستمرار. وليس مستبعداً أن تحاول تركيا و«الوفاق» استغلال فترة انشغال إدارة بايدن في ترتيب أوضاعها لشن هجوم وتحقيق مكاسب عسكرية، ثم تأتي قوة المراقبين الدوليين؛ «لحراسة الوضع الجديد» في ظل «شرعية» زائفة جديدة تفرزها (تسوية) ويليامز.

* كاتب مصري