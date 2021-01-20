شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم يرحبون بتولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)



رحب عدد من قادة العالم بانتقال السلطة، الأربعاء، في الولايات المتحدة؛ حيث أقسم الديمقراطي جو بايدن اليمين رئيساً بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.

الاتحاد الأوروبي

عبّـر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض. وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إن أوروبا «لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة». وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبايدن: «مرحباً بعودتك» إلى اتفاق باريس للمناخ مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد نيته العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب. وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتار قال في ختام جلسة لمجلس الوزراء «ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفاعلة ومتجددة مع الرئيس بايدن»، مكرراً «التهاني» إلى الرئيس الأمريكي الجديد ونائبته كامالا هاريس قبل ساعات من حفل تنصيبهما.

فيما أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن «ارتياحه الكبير» لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه «الكثير من الناس» في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو «نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن».

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات بسبب علاقته الوثيقة بترامب، إنه يتطلع «للعمل عن كثب» مع بايدن. وقال «في معركتنا ضد كوفيد-19 وحول التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يداً بيد لتحقيقها». في المقابل، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: إن «فوز بايدن يمثل انتصاراً للديمقراطية على اليمين المتشدد». وأضاف: «قبل خمس سنوات، اعتقدنا أن ترامب كان مزحة ثقيلة. بعد أربع سنوات، أدركنا أنه كان يهدّد أقوى ديمقراطية في العالم».

وأعلنت روسيا أنها تأمل بعمل «بنّاء أكثر» مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن مسألة تمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من الترسانة النووية والتي تنتهي مدة سريانها في 5 شباط/فبراير. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن «نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار معنا» حول هذا الموضوع.

وقال جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نأمل أن يكون وجود بايدن رئيساً للولايات المتحدة فرصة لتطبيق العدالة الدولية وحل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني». وأضاف: «إن رحيل ترامب هو رحيل لوجه قبيح للعنصرية والفاشية دمر الديمقراطية الأمريكية ومنظومة القيم».

وحض البابا فرنسيس جو بايدن على تشجيع «المصالحة والسلام» في الولايات المتحدة وبين الأمم. وقال في بيان «في وقت تتطلب الأزمات الخطرة التي تواجهها عائلتنا الإنسانية مواقف موحدة وبعد نظر، أصلي أن تقود قراراتك إرادة بناء مجتمع يقوم على العدالة والحرية».

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. وقال في كلمة عبر الفيديو «أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران».