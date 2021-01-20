شكرا لقرائتكم خبر عن البابا لبايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة في أمريكا والعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة الفاتيكان: «رويترز»

أبلغ البابا فرنسيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بأنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم.

وفي رسالة بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، عبر فرنسيس عن أمله أيضاً في أن يعمل بايدن صوب مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم.