اخبار العالم

البابا لبايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة في أمريكا والعالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا لبايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة في أمريكا والعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة الفاتيكان: «رويترز»
أبلغ البابا فرنسيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بأنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم.

وفي رسالة بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، عبر فرنسيس عن أمله أيضاً في أن يعمل بايدن صوب مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا