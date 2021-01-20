شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية: العراق يكتشف بؤرة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الأربعاء، إن العراق أبلغ عن اكتشاف بؤرة تفش للسلالة إتش5إن8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مدينة سامراء بوسط البلاد.

ونقلت المنظمة، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني عن وزارة الزراعة العراقية قولها إن الفيروس اكتُشف في 12 يناير/كانون الثاني في مزرعة تبعد نحو 130 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد، وأدى إلى نفوق 63700 طائر من إجمالي 68800 طائر بالمزرعة، وأضافت أن ما تبقى من الطيور قد أعدم.

ويوم أمس، أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى نفوق عشرات الآلاف من الدواجن قرب بلدة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، والواقعة شمالي العاصمة بغداد، فيما تكافح السلطات لاحتواء انتشار الوباء في المحافظات المجاورة.

وتؤمن الزراعة واحدة من كل خمس وظائف في العراق، و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يهيمن عليه قطاع النفط.

وتسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط الخام في العام الماضي؛ إضافة إلى انتشار جائحة «كوفيد- 19» بأزمة مالية غير مسبوقة في البلاد؛ حيث يتوقع أن تتضاعف معدلات الفقر.

لكن هناك جانباً إيجابياً لانخفاض الواردات يتمثل في ارتفاع إنتاج البيض المحلي من 11 مليون بيضة بداية عام 2020 إلى 17 مليوناً بحلول الصيف، وفقاً لوزارة الزراعة.

ومن المرجح أن تنخفض هذه الأرقام خوفاً من انتشار إنفلونزا الطيور؛ إذ حظرت سلطات إقليم كردستان استيراد الدجاج من مناطق العراق، وأغلقت مزارع الدجاج الخاصة بها.