شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس بايدن مهامه الرئاسية وعن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومواصلة العمل معا لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار سموه إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع فخامة الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعربا فيهما عن الأمل بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.