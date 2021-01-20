شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح «كورونا» مجاناً في أكثر من 218 منشأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة-أبوظبي عن تعاونهما في حملة التطعيم الوطنية لكوفيد-19، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تطعيم أكثر من نصف سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح كـــوفيد-19 خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لتعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتعزيز مناعته وحصانته للمضي نحو التعافي.

وستقوم دائرة الصحة بتوفير مراكز خارج إمارة أبوظبي لتقديم اللقاح بما فيها مراكز خدمات الفحص من المركبة التي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ليصبح لقاح كوفيد-19 متوفر مجاناً في أكثر من 218 منشأة صحية ومجلس الأحياء ومركزاً في جميع مناطق الدولة، حـــــيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً تلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقــاية المجتمع، أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار كـــوفـــيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وبتعاوننا مع دائرة الصحة- أبوظـبي وتوحيد الجهود فـي حملة التطعيم، سنسرّع تقدمنا نحو هدفنا بتحصين وتطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية مارس، وبتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة فإن التطعيم خيارنا جميعاً، لننتصر ونحقق التعافي في أقرب وقت.

من جانبه، قال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: واجبنا أن نسهم في دعم حملة التطعيم الوطنية، لضمان القدرة على مواكبة إقبال الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين يختارون التطعيم ضــد كوفيد-19.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 95,783 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الأربعاء 2,161,150 جرعة ومعدل تــــــوزيع اللقاح 21.85 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 162,945 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وســـاهم تكـــثيف إجـــراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3,506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحـية اللازمة، وبذلك يبلغ مجمـــوع الحــــالات المسجلـــــــة 263,729 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,746 حالة جـــــديدة لمصابين بفـــيــــروس كــــــورونــا المستــجــــد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 235,421 حالة. (وام )