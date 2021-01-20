شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة موالية لأردوغان تصف زعيم المعارضة التركية بـ"ملك الزبالين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت صحيفة تقويم الموالية للحكومة التركية زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بـ«ملك الزبالين»، فيما ردّ كليتشدار أوغلو، بأنه يدافع عن الذين يجلبون قوتهم بعرقهم وبشرف.

وذكر موقع تركيا الآن أن صحيفة تقويم الموالية للحكومة التركية عنونت موضوعًا لها بـ« كليتشدار أوغلو.. ملك الزبالين»، استهزاءً من دفاعه عن جامعي القمامة وحقوقهم.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، :"لست ملك الزبالين، يشرفني أن أكون منهم. لقد وضعوا صورة لي في جريدتهم ووصفوني بملك الزبالين، وسأكون حزينا أيضا. لديّ سلة مهملات ومكنسة في يدي، وإنه لواجب مشرف بالنسبة لي أن أحل مشاكل جامعي القمامة وأن أدافع عن حقوقهم، وقال كليتشدار أوغلو،:"عليكم أن تكونوا مع الرجل الذي يعيش بعرقه. أليس الرجل الذي ينظف الشارع له قيمة؟".