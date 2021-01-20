شكرا لقرائتكم خبر عن يسعدنى سماع صوت المعارضة.. رسائل حاسمة لرئيس النواب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الهيئات البرلمانية بالتنسيق بين أعضائه لتحديد أسماء الأعضاء الذين يرغبون في إبداء رأيهم والرد على وزراء الحكومة.

وقال جبالي في الجلسة العامة، إن البرلمان ليس في خصومة مع الحكومة بل نحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه لكى يستمر المسار سليما".

ووجه رئيس مجلس النواب حديثا للنواب أكد فيه أنه يكون سعيد بسماع صوت المعارضة داخل البرلمان واصفا كل النواب بأن لديهم الحماسة الوطنية لكن وقت المجلس لا يكفي لسماع كل نائب مناشدا اياهم بعدم تكرار المعلومات التي وردت في الردود.

وأشار المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، وتابع: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"، مؤكدا أنه من المهم أن يكون مظهر النواب حضارى أمام الوزراء.