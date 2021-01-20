شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الانضمام للتكتلات الاقتصادية ساهم فى زيادة التجارة لـ90 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما تقوم به القيادة السياسية من زيارات وجولات خارجية، وكذلك الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، ما نتج عنه الانضمام لأكبر التكتلات والتحالفات الاقتصادية (تكتل الميركسور، تكتل الافتا، تكتل الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا، مجموعة البريکس، تجمع الأورواسيوى) فى العالم لتصبح قوة فاعلة فى المنطقة، لافتة إلى أن انضمام مصر لتلك التحالفات قد ساعد فى زيادة حجم تجارة مصر السلعية مع العالم الخارجى لتصل إلى نحو 90 مليار دولار تقريبا.

وأكدت اللجنة، فى خطة عملها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، على ضرورة عمل الحكومة على تدعيم وتفعيل تلك التحركات المصرية والانفتاح على العالم، لتعكس قوة مصر وثقلها فى المنطقة وأنها قادرة على لعب دور فعال على المستويين السياسي والاقتصادى.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل على متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات (تشجيع وحماية الاستثمار، التبادل التجارى، المنح، القروض، التعاون الفنى والمالى، مذكرات التفاهم، والبروتوكولات) وكذلك دراسات الجدوى لكل مشروع مدرج ومخصص له مبالغ، ومدى تطابق معدلات الصرف مع ما يتم تنفيذه لتعظيم الاستفادة القصوى، مع الحد من اتفاقيات القروض لما لها من عبء مالى على الأجيال القادمة.