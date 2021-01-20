شكرا لقرائتكم خبر عن صور طرد عبد العليم داوود من "النواب" تتصدر مواقع التواصل.. وإشادة بانضباط المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت صور طرد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، من الجلسة العامة لمجلس النواب، مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن أعلن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، طرده من قاعة المجلس، بعد تسببه فى أزمة خلال الجلسة للبرلمان ومحاولة الإساءة للأغلبية، وتم حذفها بقرار من رئيس المجلس من مضبطة الجلسات.

اللافت فى الأمر إشادة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالانضباط الذى يسير عليه مجلس النواب، فى جلساته تحت رئاسة المستشار حنفى جبالى، وتطبيق اللائحة حال أى تجاوز أو خروج عن النص الدستورى.

وقد شهدت الجلسة العامة اعتراضا شديدا من أغلبية النواب علي حديث عبد العليم داوود، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أرفض المساس بكرامة أى نائب، وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع".