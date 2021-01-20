شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: كلمة بايدن دعت الشعب الأمريكى العودة للوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن، إن كلمة الرئيس الأمريكى بايدن تدعو للعودة إلى الوحدة وأنه يريد أن يعمل لمصالح الأمريكيين، مشيرا إلى أن التحديات ستكون كبيرة جدا أمام الرئيس الأمريكي الجديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن هناك احتمالات خلال الفترة المقبلة سنرى تغيير في المواقف، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعانى من تحديات اقتصادية فملايين الأشخاص دون عمل.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن، إلى أن من الأولويات لدى بايدن هو وباء كورونا وإيصال اللقاح للأمريكيين، مؤكدا أن هذا يتطلب توحيد الشعب الأمريكي ورائه.