شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان رانيا المشاط إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير حوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان وزيرة التعاون الدولي الدكتوره رانيا المشاط إلي اللجنة البرلمانية المختصة وذلك لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة وإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزيرة لعرضه علي مكتب المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.