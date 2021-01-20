شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب يسأل رانيا المشاط عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية.

وقال الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، قبل أن يقرر المجلس إغلاق باب المناقشة بشأن البيان، الاقتصاد المصرى يحاول أن يواكب التطورات العالمية فيما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعرب عن أمله أن يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصرى، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمى، واقتصاد أكثر إخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كى يلعب القطاع الخاص دور أكبر.

وأشار إلى أن المشاط طمئنت النواب حول التدفقات التى تأتى إلى مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذى يبلغ نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله فى زيادته بالقريب العاجل.

وقال إن الاستثمار الاجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28 % من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول ووزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021 وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.

كما تساءل عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار، لاسيما ودورها في تحفيز الاستثمار الأجنبي وخصوصًا تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الإدارى ومعالجة البيروقراطية والإصلاحات الهيكيلية التي تمت، موضحًا أن ملف الاستثمار مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء.