شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلق باب المناقشة فى بيان وزيرة التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على إغلاق باب المناقشة فى بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، التى ألقته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وقال المستشار حنفى جبالى، إنه ورد إليه طبقا للمادة 315 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طلب موقع من 30 نائبا بإغلاق باب لمناقشة فى بيان الوزيرة وأخذ موافقة أعضاء المجلس على إغلاق باب المناقشة على البيان.