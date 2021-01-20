القصرين / إصدار بطاقات إيداعٍ بالسجن في حقّ 34 شخصًا شاركوا في أحداث الشغب

اسماعيل عبد الحي - قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي إن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أصدرت بين يومي الإثنين والثلاثاء، 34 بطاقة إيداع بالسجن في حق من شاركوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في التحركات الإحتجاجية وأعمال الشغب التي إندلعت بعدد من مناطق الجهة

وأضاف مساعد وكيل الجمهورية أنه تم إيداعهم السجن المدني بالسرّس من ولاية الكاف، فيما تم إيداع 7 أطفال في إصلاحية سيدي بوزيد، وذلك بتهم الإعتداء المدبر على الجولان ورمي مواد صلبة على الغير وخرق حظر الجولان والإضرار عمدا بملك الغير

وبيّن بوعزي في تصريح إعلامي مساء أمس، أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بالإحتفاظ بـ 72 شخصا، أغلبهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، شاركوا في المواجهات الأخيرة بالجهة، مبينا أنه تم تسريح التلاميذ منهم.

وأفاد بأن الجرائم المنسوبة إلى الأشخاص المودعين بالسجن تصنف كجنح يعاقب عليها القانون بالسجن من ستة أشهر إلى 5 سنوات، موضحا أنها عقوبات ردعية نظرا لخطورة الأفعال التي قاموا بها وما تشكله من خطر على الأملاك العامة والخاصة والمنشآت العمومية، خاصة وأنه تم مساء أمس تسجيل محاولات لإقتحام عدد من المحلات التجارية وبعض البنوك، غير أنه تم التصدي لها.