منظمة الصحة العالميّة : السلالة البريطانيّة من فيروس "كورونا" رُصِدت في 60 دولة على الأقلّ

اسماعيل عبد الحي - أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع، وفق ما ذكرته "فرانس 24".

وأشارت المنظمة في نشريتها الأسبوعية حول وضع الوباء، إلى أنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية، رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم.

وشددت المنظمة على أنها تراقب إنتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1" الذي رصد في ولاية أمازوناس وأكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر.

وأوضحت الصحة العالمية "أنه لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تغيرت لدى هذه الأشكال المتحورة".

وأشارت المنظمة إلى أن الخصائص الجينية لـ "بي 1" مشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب إفريقيا لذا تتطلب دراسات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين بالمائة من الفيروس الأصلي.