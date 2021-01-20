بايدن يتوعد الإرهاب الداخلي والعرقية البيضاء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الأول بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة إلى «الوحدة»، متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض وبـ«الإرهاب الداخلي». وأعلن بايدن في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة أن «الديمقراطية انتصرت»، وأشاد بالتداول السلمي للسلطة، على الرغم من أحداث العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول. واعتبر أن فوزه بالانتخابات ليس انتصارا لمرشح وإنما انتصار للديمقراطية الأمريكية، مضيفا أنه يتعين فعل المزيد لمداواة جراح هذه الأمة. وأصبحت كاملا هاريس، أول أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس.

أبرز ما جاء في خطاب بايدن

- إلحاق الهزيمة بالعرقية البيضاء والإرهاب الداخلي

- الديمقراطية انتصرت بعد أن كانت مشوهة

- لا يمكن للغوغائيين أن يسكتوا إرادة الشعب

- يتعين فعل المزيد لمداواة جراح هذه الأمة

- المستقبل مليء بالتحديات بسبب كورونا والركود الاقتصادي