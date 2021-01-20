باكستان تختبر صاروخا ذا قدرة نووية

قال مسؤولون، أمس، إن باكستان أجرت تجارب على صاروخ باليستي، قادر على إيصال رأس حربي نووي، إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومترا.
وقالت إدارة العلاقات العامة، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان: «أجرت باكستان تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي سطح-سطح من طراز «شاهين 3» ، يبلغ مداه 2750 كيلومترا».
وأفاد البيان بأن الاختبار، تم لتقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.
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