تونس ترحب بآلية السلطة الليبية

رحبت تونس بموافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها بجنيف من 13 إلى 16 يناير الجاري، مثمنة هذه الخطوة الإيجابية في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية ليبية جديدة ستشرف على المدة التي تسبق الانتخابات المقررة نهاية سنة 2021.

وقال بيان للخارجية التونسية: «تُعرب بلادنا عن ارتياحها للتقدم الحاصل على درب تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس خلال المدة من 9 إلى 15 نوفمبر 2020 بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتدعو مختلف الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح التوافقية من أجل تهيئة الظروف القانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات في آجالها المحددة».

وثمنت تونس جهود أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي ومساعي البعثة الأممية للدعم في ليبيا للوصول إلى هذا الاتفاق، لكون الحل في ليبيا الشقيقة لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تشارك فيها كل أطياف المجتمع الليبي.

وجددت في البيان التزامها الثابت بمواصلة مساندة مجهودات منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية واستعدادها لتوفير الدعم للبعثة الأممية ولممثلها الخاص في ليبيا يان كوبيش، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه ووحدته الترابية.