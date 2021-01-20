بايدن يتعهد بخطوات حازمة في أول تغريدة له كرئيس

أدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليمين الدستوررية كالرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للرئيس السابق دونالد ترمب. وقال في خطاب بهذه المناسبة: «أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا».

وأضاف بايدن، «تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة». وأشار إلى أن بلاده تمر بوقت مليء بالتحديات، مشيرا إلى جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.

وشدد جو بايدن في أول تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يعاني منها الأمريكيون.

وكتب بايدن في التغريدة: "لا يوجد لدينا وقت لنضيعه في ما يتعلق بالأزمات التي نواجهها، ولذلك أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لبدء أداء مهامي فورا باتخاذ خطوات حازمة وتقديم مساعدات عاجلة إلى العوائل الأمريكية".

كما أدت كامالا هاريس اليمين كأول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتقلد منصب نائبة للرئيس الأمريكي.

وكان بايدن وصل إلى مبنى الكابيتول، الأربعاء، لأداء اليمين كرئيس للولايات المتحدة بعدما غادر دونالد ترمب واشنطن، في نهاية فترة مزقت أمريكا وهزت العالم. وكتب بايدن (78 عاما) قبل تنصيبه بساعات عبر حسابه في «تويتر»: «إنه يوم جديد في الولايات المتحدة».