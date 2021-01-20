روسيا تأمل العمل مع بايدن بشأن اتفاقية «نيو ستارت» النووية

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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تأمل العمل مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من الترسانة النووية.

وينتهي العمل بالاتفاقية في 5 فبراير المقبل.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن «نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار معنا» بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد من الترسانة النووية للبلدين.

وأضافت الخارجية في البيان "شنّت الإدارة السابقة حملة منظمة ومتعمدة تستهدف تدمير الاتفاقات في مجال السيطرة على التسلح"، متهمةً إدارة ترامب بأنها كانت تسعى إلى رفع القيود بقصد السماح لواشنطن "بزيادة... واستخدام قوتها العسكرية دون رقابة".

وأكدت أنه "من جهتنا، كنا ولا نزال نؤيد تمديداً لمعاهدة نيو ستارت"، مشيرةً إلى أن روسيا مستعدة للعمل على ذلك "انطلاقاً من مبدأ المساواة واحترام المصالح المشتركة".

وقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.

وتحدّ المعاهدة من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل ب30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد في العام 2002.