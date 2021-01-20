الاتحاد الأوروبي يرحب بالعمل مع الرئيس بايدن

عربي ودولي

ع+ ع-

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، بوجود صديق في البيت الأبيض يمكنه العمل مع أوروبا في مكافحة التغير المناخي والتغلب على جائحة كوفيد-19 والعودة للدبلومسية متعددة الأطراف.

وأضافت أنها تأمل في أن يتعاون الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مع الاتحاد الأوروبي لفرض معايير وقواعد قانونية للعالم الرقمي للحد من الكراهية والأكاذيب والأخبار المزيفة.

وقالت فون دير لايين، لمجموعة من الصحفيين في بروكسل قبل تنصيب جو بايدن رئيسا «خلال ساعات قليلة (دونالد)، ترامب سيصبح تاريخاً، لكن أنصاره ما زالوا هناك».

وتابعت قائلة «أعتقد أننا جميعا رأينا أثر ديمقراطيتنا وأحيانا التأثير السلبي القوي إذا ما كان هناك كراهية واستقطاب وأنباء كاذبة. وأنا أثق أننا سيكون لدينا حليف لعلاج ذلك».

واتسمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتقلب خلال عهد ترامب، وشهدت بشكل خاص توتراً فيما يتعلق بملف التجارة. وقالت فون دير لايين إنها تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي وبايدن من تحقيق الكثير معاً.

وتابعت «كلانا يدرك أن ما نحتاجه الآن هو وضع أجندة عالمية والعمل معاً ومواجهة القضايا الكبرى التي نحن بصددها. لنحارب التغير المناخي معاً ونتغلب على الجائحة ونعيد بناء الدبلوماسية متعددة الأطراف».

ورحبت فون دير لايين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتنصيب كاملا هاريس كأول امرأة تشغل منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة.