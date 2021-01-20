مصر تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد قطيعة دامت 3 سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، عن عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي بين القاهرة والدوحة، وذلك بعد أيام من التوقيع على اتفاق المصالحة في السعودية عقب أكثر من 3 سنوات من مقاطعة 3 دول خليجية إلى جانب مصر لقطر.



الخارجية المصرية نشرت بياناً على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت من خلاله أنه "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".



استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر يأتي تتويجاً للمصالحة الخليجية وتوقيع القاهرة على "اتفاق العلا"، الذي وضع حداً لأزمة استمرت أكثر من 3 سنوات، عندما انضمت القاهرة إلى 3 دول خليجية وأعلنت مقاطعتها للدوحة، ووضعت شروطاً من أجل استئناف العلاقات.



قبل الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كانت القاهرة والدوحة قد أعلنتا عن استئناف الرحلات الجوية بينهما، على غرار باقي دول "الحصار" الأخرى.



إذ قالت هيئة الطيران المدني في مملكة البحرين، يوم 10 يناير/كانون الثاني 2021، إن المملكة ستفتح مجالها الجوي أمام قطر اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني، وذلك في أعقاب توقيع دول عربية على اتفاق تدعمه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإنهاء نزاع مع قطر.



جاءت خطوة البحرين بعد خطوة مشابهة أقدمت عليها كل من السعودية والإمارات عندما قررتا إعادة فتح أجوائهما ومنافذهما البحرية والبرية مع قطر.



كانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قد قررت في عام 2017 إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، كما أغلقت الدول الخليجية حدودها معها، الأمر الذي تسبب في انفصال عائلات من جنسيات مختلفة عن بعضهم.



إعادة فتح الحدود بين دول الخليج وقطر تأتي كأولى خطوات عودة العلاقات بين البلدين، وتنفيذاً للمصالحة الخليجية، التي كان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، قد أعلن عنها في 4 يناير/كانون الثاني 2021.



كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها قررت استعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.



المصدر: رويترز